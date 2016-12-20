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Главы наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный также как Эль Чапо (Коротышка), передан властям США. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Мексики.

В ведомстве пояснили, что такое решение было принято после отказа пятого коллегиального суда Мехико в апелляция по делу Гусман. По данным Associated Press, наркобарон уже направляется в Нью-Йорк.

Министерство юстиции США поблагодарило власти Мексики за «всестороннее сотрудничество и помощь в обеспечении выдачи Гусмана».

МИД Мексики одобрил экстрадицию в США главы наркокартеля «Синалоа» в мае 2016 года. Соглашения между странами было достигнуто после того, как мексиканская сторона получила от США гарантии, что Эль Чапо не приговорят к смертной казни.

Гусмана задержали 8 января 2016 года, после того как он сбежал из тюрьмы в июле 2015 года и скрывался от властей на протяжении полугода. Отмечалось, что задержать наркобарона помогло, в том числе, интервью, которое он дал актеру Шону Пенну для журнала Rolling Stone.

Картель «Синалоа» контролирует около трети поставок наркотиков из Латинской Америки в США. Ее лидер до 2014 году скрывался от правоохранительных органов 13 лет.