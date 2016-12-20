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В архиве разработчика софта для АЭС отсутствую конструкторские, программные, технологические и эксплуатационные документы как на всю платформу, так и на ее отдельные компоненты. Об этом говорится в докладе заместителя технического директора дочерней компании «Росатома» Вадима Подольного, пишет «Коммерсантъ».

Автор доклада возглавляет «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ). В документе идет о программном обеспечение для распределенных технологических систем автоматизации (ПОРТАЛ),которые используют на Калининской, Ростовской, Нововоронежской, Белоярской и Ленинградской АЭС.

«Из-за отсутствия документации, а также того, что изменения в платформу вносятся непосредственно на объектах, до конца не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС. А нахождение у частных лиц исходного кода платформы довольно сомнительно с точки зрения требований безопасности», – сказал руководитель одного из технических отделов в структуре «Росатома».

В госкорпорации эту информацию отвергли, заявив, что ПОРТАЛ функционирует на АЭС с «полным комплектом» необходимой документации, а изменение его работы осуществляется согласно принятым правилам.

Представитель «Росатома» добавил, что ПОРТАЛ не должен находится в распоряжении сотрудников; за его копирование «предусмотрены меры административного воздействия».