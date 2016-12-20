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Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приостановило военную операцию в Гамбии с целью создать условия для передачи власти в стране. Об этом собеседник в правительственных кругах рассказал Reuters.

Агенство отметило, что ЭКОВАС поставило условие, при котором власть в Гамбии должна быть передана победившему на президентских выборах Адаме Барроу до полудня 20 января.В обратном случае войска пообещали продолжить операцию.

«Мы считаем, что до последней минуты есть возможность найти решение через диалог», – сказал председатель комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза.

Он также добавил, что если президент Яйя Джамме согласится добровольно передать власть, у него будет возможность самостоятельно выбрать страну для дальнейшего проживания.

Ранее около семи тысяч военных из Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали вошли на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти в стране.

Полномочия президента Яйя Джамме истекли 19 января 2017 года, после него в должность должен был вступить избранный на президентских выборах 1 декабря 2016 года Адаме Барроу. Он уже принял присягу на территории посольства Гамбии в Сенегале.