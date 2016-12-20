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По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, существование в России «серьезной оппозиции» благоприятно сказалось бы на политической ситуации в стране. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

«Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», – пояснил Песков.

На вопрос о том, можно ли гарантировать участие в выборах президента России в 2018 году оппозиционного политика Алексея Навального, пресс-секретарь ответил, что он «не имеет права делать такого рода заявления».

Песков также выразил надежду, что президент России Владимир Путин будет баллотироваться на следующий срок.

В декабре 2016 года Навальный объявил о своих планах принять участие в выборах президента России в 2018 году. В Кремле, как сообщало Bloomberg, сочли, что участие оппозиционера в избирательной компании «может помочь легитимизировать результаты» выборов.

Участвовать в выборах Навальный смог из-за решению Верховного суда РФ об отмене приговора по «Кировлесу» и отправке дела на пересмотр. До этого нарушения при вынесении приговора Навальному обнаружил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).