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Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать ряд указов после вступления в должность в день инаугурации. Об этом помощник Трампа рассказал Reuters.

Агенство отметило, что указы будут связаны со строительством стены на границе с Мексикой и изменением миграционной политики. Кроме того, в первый день президентского срока Трамп намерен отменить несколько указов Обамы.

Новый американский лидер также в ближайшее время объявит о выходы США из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрит североамериканское Соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой​, отметило Reuters.

21 января в планах у Трампа посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления.

Заметка дополняется.