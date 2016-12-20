Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать ряд указов после вступления в должность в день инаугурации. Об этом помощник Трампа рассказал Reuters.
Агенство отметило, что указы будут связаны со строительством стены на границе с Мексикой и изменением миграционной политики. Кроме того, в первый день президентского срока Трамп намерен отменить несколько указов Обамы.
Новый американский лидер также в ближайшее время объявит о выходы США из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрит североамериканское Соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой, отметило Reuters.
21 января в планах у Трампа посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления.
Заметка дополняется.