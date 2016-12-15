09:36

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подтвердил готовность сдаться властям США. Об этом сообщает The Guardian.

«Я придерживаюсь того, что я говорил, в том числе моего предложения отправиться в Соединенные Штаты, если приговор Челси Мэннинг будет смягчен», – заявил Ассанж.

Он отметил, что готов к диалогу с Минюстом США, чтобы понять «как правильно двигаться дальше».

Президент США Барак Обама 17 января смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг. Мэннинг, которая должна была провести в тюрьме в общей сложности 35 лет (срок отсчитывался с 2010 года), выйдет на свободу в мае 2017 года.

Ассанж, ранее заявлявший, что готов сдаться США, если Мэннинг будет помилована, сразу после решения Обамы отказывался от своих слов. Его адвокаты поясняли, что, давая обещание, основатель WikiLeaks требовал «незамедлительного» помилования Челси.

Ассанж с 2012 года проживает на территории посольства Эквадора в Великобритании. Британские власти собираются выдать его Швеции, где Ассанж обвиняется в изнасиловании. Сам основатель WikiLeaks опасается, что Швеция может выдать его в США. В Соединенных Штатах Ассанжу теоретически может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов.