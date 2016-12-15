10:23

Абсолютное большинство участников Давосского экономического форума ощущают ужас. О своих ощущениях в интервью BFM рассказал председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет. <…> Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», – пояснил он.

По мнению главы «Роснано», подобная степень ужаса участников Давосского форума наблюдалась в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. «У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? Оказалось, что это все-таки кризис в системе. <…> Мы его как-то пережили», – добавил он.

Чубайс отметил, что в экономике сейчас «ничего катастрофического не происходит». Он добавил, что «вся эта нынешняя катастрофа – это чисто политическое явление, что, пожалуй, [происходит] впервые за 25 лет».

Как отметил Чубайс, иллюстрацией того, что «мир перевернулся», может служить выступление на форуме председателя КНР Си Цзиньпина, которое стало «одой рыночной экономике с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины». Одновременно избранный президент США Дональд Трамп в интервью заявил, «что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины».