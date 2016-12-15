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Резкого колебания курса рубля, наблюдавшегося в 2014–2015 годах, больше не будет. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

«Динамика [курса рубля] довольно стабильна. Операции правительства и ЦБ будут способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014 и 2015 году, мы на рынке больше не увидим», – сказал он.

Он добавил, что правительство и Банк России не разрабатывают никакого плана по стабилизации курса рубля, кроме уже принятого решения сохранить дополнительные доходы от высоких цен на нефть, сообщает «Прайм».

18 января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти приняли решение направить все дополнительные нефтегазовые доходы из бюджета на 2017 год на сокращение траты резервов. По словам министра, такое решение даст ЦБ возможность обеспечить стабильность курса рубля.

Позже первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что Минфин совместно с Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля.

Как пояснил Шувалов, власти обсуждают, как будет взаимодействовать Банк России и правительство в случае отклонения цен на нефть от уровня, запланированного в бюджете-2017. Он добавил,что при текущих ценах на нефть и принятом решении не направлять дополнительные доходы от нефти и газа на бюджетные расходы можно «с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке».

В ЦБ, комментируя слова Шувалова, заявили, что придерживаются политики плавающего курса рубля и считают попытки управлять его номинальным курсом неэффективными. В Банке России заявили, что колебания нефтяных цен, оказывающие влияние на курс рубля, можно сгладить путем купли-продажи валюты в целях бюджетной политики.