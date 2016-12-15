10:59

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего вице-президента Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова по обвинению в особо крупной растрате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, суд постановил заключить Меркулова под стражу до 17 марта. Царева уточнила, что соответствующее решение было принято 19 января.

Меркулов обвиняется в растрате не менее 2 млрд рублей средств ПЧРБ. При этом газета «Коммерсантъ» 20 января писала, что Меркулов работал вице-президентом ПЧРБ только две недели (с 9 марта 2016 года), до этого он занимал разные должности в банке «Таурус».

ПЧРБ известен тем, что в ноябре 2014 года выдал кредит на сумму €9 млн французской националистической партии «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен. В июле 2016 года ПЧРБ был лишен лицензии, а в сентябре того же года – признан банкротом.