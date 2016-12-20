11:24

Украинская корпорация Roshen («Рошен») решила остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года», – говорится в сообщении Roshen.

Персоналу Липецкой фабрики – около 700 человек – уже сообщили о предстоящей остановке предприятия. В ближайшее время Roshen направит уведомление о массовом сокращении в Липецкий центр занятости.

Как пояснили в корпорации, из-за ареста имущества предприятия, наложенного Следственным комитетом РФ в апреле 2015 года в рамках дела о мошенничестве с НДС, продажа фабрики оказалась невозможной. Кроме того, объемы производства на фабрике резко снизились (с 2013 года – в три раза) в связи со спадом покупательной способности населения, а также после необоснованного, по мнению компании, запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ.

Кондитерская корпорация Roshen, в которую входит Липецкая фабрика, была основана Петром Порошенко. После победы на выборах президента Украины он заявил, что продаст кондитерский бизнес. В июне 2015 года Порошенко рассказал о передаче своей доли в Roshen трасту Rothschild.