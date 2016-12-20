12:16

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2016 года составил чуть больше 2,97 трлн рублей, или 3,5% ВВП. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Согласно предварительной оценке министерства, доходы бюджета в прошлом году достигли 13,46 трлн рублей (или 100,7% к запланированному объему), а расходы – 16,43 трлн рублей (100,1% от плана).

Нефтегазовые доходы бюджета составили за год 4,83 трлн рублей (101,1% от плана), а ненефтегазовые – 8,63 трлн рублей (100,4% от плана).

В законе о бюджете на 2016 год предполагалось, что разница между доходами и расходами государства окажется на уровне 3,7% ВВП (3,034 трлн рублей). Изначально планировалось, что бюджетный дефицит не превысит 3% ВВП. 12 января министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что за 2016 год дефицит бюджета РФ составил 3,56% ВВП.

Что касается российского бюджета на 2017–2019 годы, он также будет дефицитным, но, как прогнозирует правительство, размер дефицита будет сокращаться. Ожидается, что в 2017 году разрыв между доходами и расходами составит 2,75 трлн рублей, в 2018 году – 2,1 трлн рублей, а в 2019 году – 1,14 трлн рублей.