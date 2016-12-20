13:07

В Samsung назвали причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с отчетом компании. Сам отчет будет представлен 23 января.

Часть аккумуляторов была произведена нестандартных размеров, что приводило к ее перегреванию. При производстве аккумуляторов был допущен брак, уточняется в отчете.

Батареи для смартфонов производились компанией ATL. Для предотвращения проблем со смартфонами Samsung разработала восьмиступенчатую систему проверок, которая предполагает большее количество проверок и повышение стандартов производства аккумуляторов.

Продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 7 начались в августе 2016 года, но вскоре компания остановила их продажу и отозвала 2,5 млн устройств из-за сообщений об их возгорании. После замены устройств возгорания продолжились, а в октябре Samsung объявила о прекращении выпуска Galaxy Note 7.

Убытки из-за проблем со смартфонами в южнокорейской компании оценили в $5 млрд. Прибыль Samsung в третьем квартале 2016 года сократилась на 30%.