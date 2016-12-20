13:39

Следствие сняло с бывшего директора Хованского кладбища Юрия Чабуева, который является фигурантом дела о массовой драке, обвинение в организации убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

Он добавил, что обвинения в убийстве также сняты с двух других фигурантов дела о драке на кладбище – юриста компании «Техэнергосервис» Александра Бочарникова и лидера организации «Здоровая нация» Георгия Макарьева, который сейчас находится в розыске.

Водителю, который во время драки на кладбище сбил двух человек, следствие переквалифицировало обвинение со статьи об убийстве на статью 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), рассказал адвокат.

Массовая драка с перестрелкой на Хованском кладбище произошла 14 мая 2016 года, в ней участвовали около 200 человек. В результате инцидента погибли три человека: двоих нелегалов сбил автомобиль, а еще один – умер от огнестрельного ранения.

Всего по делу о драке арестовали 14 человек, еще семеро граждан Таджикистана были депортированы из РФ. Дело было возбуждено по трем статьям: убийство двух и более лиц по предварительному сговору, незаконное хранение оружия и хулиганство. Однако, по словам Карапетяна, следователи не нашли состава преступления по статье об убийстве.