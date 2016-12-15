13:21

Депутаты Госдумы на заседании 20 января приняли законопроект о ратификации соглашения между Россией и Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Прайм».

В пояснительной записке к документу отмечается, что благодаря реализации «Турецкого потока» будут обеспечены надежные и бесперебойные российского топлива, что «позволит обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около $750 млн только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям». Сопоставимые поступления ожидаются и в случае реализации второй очереди газопровода.

Соглашение по проекту было подписано сторонами 10 октября 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал документ 6 декабря. После того, как его ратифицирует президент РФ Владимир Путин, соглашение будет действовать в течение 30 лет с возможностью последующего автоматического продления на пятилетние периоды.

Заметка дополняется.