14:30

Атмосфера на Давосском экономическом форуме далека от ужаса перед приближающейся катастрофой. Такое мнение высказал президент и генеральный директор норвежской телекоммуникационной компании Telenor Сигве Брекке в кулуарах форума, передает «Прайм».

«Настроение на форуме у всех в этом году более оптимистичное по сравнению с прошлым годом. Конечно, чувствуются опасения, касающиеся выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), насчет избрания Дональда Трампа президентом США. Но, в общем, чувствуется позитив, оптимизм», – отметил Брекке.

Он добавил, что не использовал бы «столь сильных слов», какие привел ранее 20 января председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Как заявил Чубайс, «самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».

Глава «Роснано» пояснил, что ранее аналогичную степень ужаса наблюдал на Давосском форуме в кризисном 2009 году, однако сейчас в экономике «ничего катастрофического не происходит». Как добавил Чубайс, примером того, что «мир перевернулся», может служить выступление на форуме председателя КНР Си Цзиньпина, которое стало «одой рыночной экономике» на фоне интервью Трампа, который заявил, «что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины».