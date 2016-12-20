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Обязанность банков выдавать бюджетникам карты «Мир» не нарушает принципов конкуренции. Об этом заявили в Банке России, передает «Прайм».

В ЦБ подчеркнули, что требование к банкам предоставлять бюджетникам карты «Мир» затрагивает только сферу бюджетных выплат, порядок получения которых в праве определять государство.

«Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынка», – заявили в регуляторе.

В нем также подчеркнули, что карту «Мир» выпускают разные банки, и граждане могут сами выбрать наиболее подходящую для них кредитную организацию. «Кроме того, бюджетник вправе выбрать и способ получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного законодательств – в наличной или безналичной форме», – добавили в ЦБ.

О том, что перевод бюджетников на российские карты «Мир» приведет к ограничению конкуренции и ущемлению прав граждан, 19 января заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Против обязательного перевода социальных и бюджетных выплат на карты российской платежной системы также высказался глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это приведет к повышению стоимости услуг и к падению качества.