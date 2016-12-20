15:09

Басманный суд Москвы отклонил жалобу политика Алексея Навального на сотрудников Следственного комитета, которые якобы следили за его семьей. Об этом сообщает ТАСС.

Навальный жаловался на действия должностных лиц Следственного комитета, которые отказались возбуждать уголовное дело на сотрудников ведомства за слежку за семьей оппозиционера. Политик настаивал на возбуждении уголовного дела в их отношении.

Суд постановил, что СК отказал в возбуждении уголовного дела из-за недостаточного количества доказательств о слежке. При этом в постановлении отмечается, что оснований для проверки жалобы политика не имелось.

За семьей Навального, по его словам, наблюдали с использованием «специальных технических средств». В августе оппозиционер пожаловался в своем блоге, что его жену и детей сняли в очереди в посольство США и при посадке на самолет. Его дети в тот момент отправлялись в детский языковой лагерь, отметил он.

Политик также не раз заявлял в твиттере, что за ним постоянно следует несколько автомобилей. «Это вещь для нас привычная», – отмечал Навальный.