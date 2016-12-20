15:40

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет ужаса, прокомментировав слова председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса об атмосфере на Давосском форуме. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Мы не знаем как в Давосе, мы в Москве, у нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем», – отметил Песков.

Ранее 20 января Чубайс рассказал, что «самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы» на фоне избрания президентом США Дональда Трампа. Глава «Роснано» добавил, что «вся эта нынешняя катастрофа – это чисто политическое явление, что, пожалуй, [происходит] впервые за 25 лет».

Позднее с Чубайсом не согласился глава норвежской телекоммуникационной компании Telenor Сигве Брекке. По его словам, у участников Давоса есть опасения, связанные с выходом Великобритании из ЕС (Brexit) и избрания Трампа, «но, в общем, чувствуется позитив, оптимизм».