16:24

Большинство зарубежных инвесторов в ходе Давосского экономического форума высказали удовлетворение российским бизнес-климатом. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов журналистам в кулуарах форума, передает «Прайм».

«Они хотят видеть большую предсказуемость по курсу, стоимости заемного капитала в российских кредитных организациях, чтобы было более прозрачным взаимодействие с региональными властями. Но большая часть инвесторов высказывалась в том плане, что они довольны, как бизнес в России строится», – пояснил Шувалов.

По его словам, представители РФ «увидели реальный запрос на активную повестку сотрудничества», так как «все ожидают, что будут построены отношения между Россией и США». Шувалов добавил, что зарубежные бизнесмены считают, что 2017 год для России будет очень удачным.

Первый вице-премьер отметил, что, например, американские предприниматели «хотят начинать действовать немедленно» и предлагают начать диалог с российскими коллегами еще до первых контактов президентов. «Мы договорились о встрече в Москве в ближайшие недели», – передает слова Шувалова «Интерфакс».

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