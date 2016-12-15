Участие России во Всемирном экономическом форуме в Давосе всегда становится отражением внутриполитических процессов. Эта площадка из года в год дает представление, о чем рефлексирует российская бюрократия, живущая в жестких рамках заданной сверху парадигмы. Нынешний визит нашей делегации на форум по историческому контексту больше всего напоминает 2012 год: как и тогда, элиты готовятся к переизбранию Владимира Путина на пост президента, ждут крупных политических перемен и ставят себе целью удержать интерес иностранцев к замедляющейся российской экономике. Вот только в 2012 году режим и экономика отчетливо двигались в обратную сторону: от динамизма к затуханию, от высоких темпов роста к падению, от оттепели к консервации.

Наблюдая за происходящим в Давосе, всегда интересно фиксировать, как меняется атмосфера, содержание и формат участия России. В прошлом году российскую делегацию возглавлял вице-премьер Юрий Трутнев, приехавший на международный форум, по сути, с глубоко региональной повесткой и задачей рассказать Западу о том, как успешно Россия идет на Восток. Остальные члены правительства остались в Москве, Давос им заменил форум «Опоры России». Владимир Путин по этому поводу довольно цинично шутил:

«Я смотрю, здесь [на форуме “Опоры России”] большое количество коллег моих из правительства. Непонятно, кто в Давос поехал на горных лыжах кататься. С большим желанием чего-то раньше ездили, теперь не ездят. Видимо, денег не хватает на билеты. Экономят».

В прошлом году Россия была занята сирийской кампанией, которая позволила Владимиру Путину вернуться за мировой стол переговоров. После геополитического шока, связанного с украинскими событиями, российские официальные лица впервые ощутили землю под ногами и явно храбрились. Основным лейтмотивом их речей, в том числе и в Давосе, была готовность действовать в одиночку и вопреки всякой конъюнктуре.