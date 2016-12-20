Царствование Петра I разделило всю историю России на две части. Долгое время считалось, что именно при первом российском императоре страна шагнула из средневековья в новое время. Реформы Петра и агрессивная внешняя политика превратили Россию в мировую державу, статус которой она пыталась сохранить все последующие эпохи. Вместе с тем критики Петра, среди которых были и Карамзин, и Ключевский, указывали на спонтанность и искусственность петровских реформ, которые принесли стране и ее народу не меньше бедствий, чем благ. Что представлял из себя Петр I как человек и государственный деятель, что двигало им во внешней и во внутренней политике и к чему он мог привести Россию? Об этом Republic рассказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского Института истории РАН Евгений Анисимов.

Революция ненависти

– Можно ли назвать Петра I центральной фигурой российской истории – как, например, фигуры Юстиниана в Византийской истории или Карла V в испанской? И кто может ему составить конкуренцию?

– Да, конечно, его можно назвать такой фигурой, конкуренцию ему может составить, пожалуй, только Ленин со своими большевиками. Тот пытался изменить Россию еще более радикальным методами.

– Насколько царь как личность, как правитель сформировался к 1689 году, когда он начал править самостоятельно? Какие события и люди в первую очередь его сформировали?

– Моя точка зрения не находит всеобщей поддержки, но мне кажется, что петровские реформы – это следствие его ненависти к своей ранней жизни и к России вообще. 12-летним мальчиком он видел страшный стрелецкий бунт, на его глазах на копья сбрасывали близких ему людей, это была страшная травма. И в дальнейшем, уже когда царевна Софья была у власти, он многие годы находился в состоянии опального царя, все время боялся за свое политическое и физическое существование, и это во многом определило стиль его управления и реформы, нацеленные на уничтожение того, чем люди дорожили. Для него понятие «старина» было синонимично неудобному и вредному нерегулярному московскому, в это понятие он вкладывал и политический строй, и саму Москву, потому что Москва всегда несла для него угрозу. Санкт-Петербург построен был и сделан по совершенно другим принципам, и вот эта революция ненависти определила все.