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Правительство и Банк России будут «страховать» курс рубля от «чрезмерного укрепления». Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу «Россия 24» во время экономического форума в Давосе, передает «Прайм».

Шувалов пояснил, что эта политика направлена на поддержание экспортеров, но она не будет «длиться до бесконечности», как и контрсанкции.

«Формируя резервы, мы, в том числе, будем накапливать иностранную валюту в наших резервных фондах. Это позволит стабилизировать курс рубля и страховать его от чрезмерного укрепления, и мы надеемся, что это продолжится какое-то время», – заявил он, добавив, что в России «свободно плавающий рубль».

Первый вице-премьер также выразил желание сохранить налоговую систему на следующий президентский цикл, сообщает «Интерфакс». По его мнению, в 2017 году пройдет обсуждение «налоговой рамки» на следующие шесть лет.

«По большому счету, было бы хорошо – как мне видится в настоящий момент, но это я скорее сейчас скажу как эксперт, а не как член правительства – оставить на следующий политический цикл налоговую систему в том виде, в котором она существует», – сказал Шувалов.

Зарубежные инвесторы выразили удовлетворенность российским бизнес-климатом, сообщил Шувалов. Они, однако, хотели бы большей предсказуемости по курсу российской валюты и увеличения доступности кредитов.

Накануне Шувалов рассказал о подготовке мер для стабилизации курса рубля. При дальнейшем повышении цен на нефть планируется направлять дополнительные доходы на покупку валюты, а не на бюджетные расходы, сообщил он.