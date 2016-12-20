Давосский экономический форум подошел к концу. Даже если согласиться с распространенным мнением, что «Давос уже не тот», и там давно не вершатся судьбы стран и мира, состав участников – лидеров государств, миллиардеров и властителей дум – был, как обычно, впечатляющим. И хотя самые важные вопросы в Давосе обсуждаются за закрытыми дверями, а темы открытых дискуссий, как правило, повторяются из года в год, кое-что интересное попало и в публичное поле. Republic подобрал самые яркие высказывания и мысли Давоса-2017.