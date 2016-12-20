17:43

В Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция мероприятия ведется на канале New York Times на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=nqZsDcWOdr4

Церемония началась с традиционной церковной службы неподалеку от Белого дома; на ней присутствовали Трамп и вице-президент Майкл Пенс. После этого Трамп и Пенс отправились в президентскую резиденцию, где они встретились с 44-м президентом Бараком Обамой и его заместителем Джо Байденом.

https://twitter.com/HuffingtonPost/status/822454832560766976

Примерно в 19:30 мск начнется торжественная процессия к Капитолию, по окончании которой на ступенях здания Трамп принесет президентскую клятву.

После этого Трамп отправится в Белый дом и проводит Обаму и его семью. Завершится церемония торжественным парадом.

Трамп был избран президентом в ходе выборов, прошедших 8 ноября. Он набрал 279 голосов выборщиков против 228 голосов у его основной соперницы Хиллари Клинтон.

Трамп станет 45-м президентом в истории США.