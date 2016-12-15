17:34

Генеральный директор «Воронежского механического завода» (ВМЗ), производящего ракетные двигатели, Иван Коптев подал в отставку после аварии космического грузовика «Прогресс МС-04». Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Как уточняется в сообщении, Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой ВМЗ и качеством выпускаемой им продукции.

Временно исполняющим обязанности гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее занимал пост заместителя директора завода по производству.

Авария с «Прогрессом» произошла 1 декабря 2016 года. Запущенный с космодрома Байконур космический грузовик должен был доставить на Международную космическую станцию более 2 тонн груза, но вывеcти на орбиту его так и не удалось: корабль потерпел крушение через шесть минут после старта.

Позже в «Роскосмосе» заявили, что корабль мог упасть из-за брака при сборке двигателя ракеты-носителя. Двигатель третьей ступени разрушился после того, как произошло возгорание наноса окислителя. В корпорации предположили, что к появлению дефекта во время полета могло привезти в том числе и нарущение технологии сборки двигателя.