На прошлой неделе из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо на Кубе выпустили последнего россиянина. Это Равиль Мингазов – бывший артист ансамбля песни и пляски, который подозревался в связях с радикальными исламистами (сам Мингазов это отрицал). Американцы решили в итоге, что угрозы он не представляет. В заключении без предъявления официальных обвинений его держали 14 лет.

Всего в тюрьме, скандально известной пытками и издевательствами, побывали восемь россиян. Семерых освободили еще в 2004 году. Их выдачи тогда добилась Россия. После возвращения им предъявили формальные обвинения, но вскоре отпустили. Но, по данным правозащитников, они и на родине остались объектами для пыток и притеснений со стороны властей. Трое в конце концов признались в терактах и снова оказались за решеткой (сами осужденные утверждают, что оговорили себя под пытками). Еще один бывший узник Гуантанамо был убит. Другие – покинули Россию.