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Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Прямая трансляция его инаугурации ведется на канале New York Times на YouTube.

Согласно традиции, Трамп принес президентскую присягу перед зданием Капитолия в присутствии председателя Верховного суда США. Перед ним аналогичную процедуру прошел вице-президент Майкл Пенс.

В своей первой речи в статусе президента Трамп выступил с критикой вашингтонского истеблишмента, пообещав вернуть власть простым американцам. «С этого дня – это ваша страна», – сказал Трамп. Президент пообещал, что все его решения буду приниматься с пользой для США, и что он будет ставить интересы Америки превыше всего. Трамп пообещал всем американцам, что их интересы «никогда больше не будут игнорироваться».

Президент таже поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за обеспечение передачи власти. Трамп завершил свою речь фразой «мы вернем Америке былое величие», которая была лозунгом его предвыборной кампании.

Трамп принимал присягу на так называемой Библии Линкольна – издании Библии, которую использовал для клятвы на своей инаугурации Авраам Линкольн. На ней же восемь лет назад давал клятву Барак Обама.

После принесения присяги Трамп отправится в Белый дом, где встретится с Обамой и его семьей. После этого в Вашингтоне состоится праздничный парад.

Трамп стал 45-м президентом в истории США.