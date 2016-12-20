20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Он принес присягу, пообещав вернуть власть простым американцам и «вернуть Америке былое величие». Перед инаугурацией его противники провели серию митингов в Вашингтоне, кроме того, мероприятие бойкотировали некоторые конгрессмены от Демократической партии и эстрадные исполнители. Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, обеспечив передачу власти в Белом доме от демократов, удерживавших ее с 2009 года, к республиканцам.