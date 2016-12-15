Здание Капитолия в Вашингтоне, 20 января 2017 года. По традиции, перед ним новый президент приносит присягу.
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Зрители собираются на Капитолийском холме перед церемонией инаугурации 45-го президента США.
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Сторонник Дональда Трампа перед инаугурацией. Жители Вашингтона, в основном, поддерживают демократов. Однако по случаю инаугурации в Вашингтон прибыли сторонники нового президента с разных концов страны.
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Церковная служба в преддверии церемонии инаугурации состоялась в церкви св. Иоанна в Вашингтоне.
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Барак Обама оставил в Овальном кабинете прощальное письмо, адресованное новому президенту. По традиции, такие письма содержат советы и добрые пожелания.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Уходящий и новый президенты с супругами.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Бывшие президенты и их супруги – Джимми Картер и Розалин, Билл Клинтон и Хиллари, Джордж Буш-младший и Лора – перед инаугурацией.
Фото: AP / ТАСС
Барак и Мишель Обама.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Сенаторы перед инаугурацией – включая республиканца Джона Маккейна и демократа Берни Сандерса. Ранее десятки конгрессменов из числа демократов объявили, что намерены бойкотировать церемонию.
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Экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон с супругом. На выборах она с существенным отрывом проиграла Трампу по числу голосов выборщиков (227 против 304), хотя опередила его по числу голосов избирателей (правда, учитывая особенности избирательной системы США, победы ей это не принесло).
Фото: Win McNamee / Reuters
На инаугурации Дональд Трамп заявил, что возвращает власть народу. Он также выступил с традиционной для себя критикой истеблишмента.
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Новый президент приносит присягу в окружении жены и детей. Его дети не имеют права занимать официальных должностей в Белом доме, однако они участвовали в его предвыборной кампании и формировании новой администрации.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Бывший президент Джордж Буш-младший и его супруга Лора.
Фото: Rick Wilking / Reuters
Зрители на инаугурации.
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Официальная речь Трампа. В ходе выступления он пообещал американцам богатство, новые рабочие места и контроль над границами.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Сервировка к торжественному обеду по случаю инаугурации.
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