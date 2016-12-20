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Президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал первые указы. Об этом сообщает CNN.

Он назначал генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны. Кроме того, отмечается, что Трамп также утвердил национальный день патриотизма.

Администрация Трампа при этом обозначила свои приоритеты в работе. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, команда 45-го президента США пообещала освободить американцев от «зависимости от нефти других стран», победить «Исламское государство», а также восстановить американские военные силы и развить дипломатический потенциал страны.

Белый дом также подтвердил свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, так как «жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны».

В администрации анонсировали план, который позволит создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет.

Ранее 20 января состоялась инаугурация Трампа, после чего он вступил в должность президента США.