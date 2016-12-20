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Президент Гамбии Яйя Джамме, срок полномочий которого истек 19 января 2017 года, уйдет со своего поста и покинет страну. Об этом в твиттере сообщил его соперник Адаме Барроу, победивший на президентских выборах в декабре 2016 года. В окружении Барроу подтвердили, что это его подлинный аккаунт.

По данным источников France24, Джамме в присутствии гвинейских должностных лиц подписывает документы. Представители руководства Гвинеи и Мавритании ранее прибыли в Гамбию для переговоров с Джамме о мирной передаче власти.

Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело войска в Гамбию, так как Джамме отказывался покидать свой пост. Военных из Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали задействовали с целью «защитить народ Гамбии и сохранить мир и безопасность в регионе».

Через несколько часов военная операция была приостановлена, чтобы создать условия для проведения переговоров. Изначально Джамме на принятие решения о передачи власти дали время до полудня 20 января, после он попросил продлить срок еще на четыре часа.

ЭКОВАС заявляло, что если Джамме вновь откажется добровольно сложить свои полномочия, африканские страны будут вынуждены продолжить приостановленную операцию.