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Сенат США утвердил кандидатуру Джеймса Мэттиса на должность министра обороны, сообщает Reuters.

Агентство отметило, что голосование еще не завершилось, что уже 70 членов Сената из 100 проголосовали за предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата.

Джеймс Мэттис прослужил в морской пехоте около 40 лет, после чего ушел в отставку в должности главы центрального командования США весной 2013 года. Несмотря на то, что федеральный закон США запрещает вступать в должность главы Пентагона кандидату, который находился на действительной службе последние семь лет, Конгресс разрешил ему возглавить ведомство.

Заметка дополняется.