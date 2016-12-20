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Власти США обратились к Южной Корее с требованием арестовать брата бывшего генсека ООН Пан Ги Муна. Об этом сообщает Reuters, которое ознакомилось с заявлением помощника прокурора Федерального суда Манхеттена в Нью-Йорке.

Пан Ги Сана, который руководил южнокорейской строительной фирмой Keangnam Enterprises Co Ltd, 10 января обвинили во взяточничестве при продаже зданий во Вьетнаме на $800 млн. По версии следствия, он был участником преступной группы, которая подкупала чиновников из стран Ближнего Востока.

Агентство отметило, что США будут ходатайствовать об экстрадиции Пан Ги Сана.

В рамках этого же дело обвинение также было предъявлено племяннику бывшего генсека ООН Пан Чу Хёну.

В ООН комментировать эту ситуацию отказались.

Заметка дополняется.