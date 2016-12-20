04:04

Корпорация Apple подала иск на $1 млрд против компании Qualcomm, которая поставляет производителю IPhone чипы. Об этом сообщает Bloomberg.

Поводом для подачи иска стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке» со стороны производителя чипов, пояснило агентство.

«Qualcomm построила свой бизнес на старых, традиционных стандартах, и усиливает свое господство с помощью ограничительной тактики и чрезмерных гонораров», – сказано в заявлении Apple.

В корпорации считают, что за Qualcomm требовала за предоставление лицензий на пользование своими патентами завышенную плату. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal, компания препятствовала попыткам Apple сотрудничать с другими производителями чипов.

Qualcomm поставляла производителю IPhone продукцию на льготных условиях, но после того, как Apple стала сотрудничать с регулирующими органами Южной Корее, которые вели расследование против Qualcomm, цена чипов возросла. Корпорация расценивает отмену льгот на сумму $1 млрд как «наказание» за сотрудничество со следствием.

Заметка дополняется.