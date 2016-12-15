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Парламент Турции поддержал конституционный законопроект, который позволит расширить полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Bloomberg.

Поправки дадут президенту возможность издавать указы, вводить режим чрезвычайного положения, распускать парламент, а также назначать глав министерств и регионов. Помимо этого, в рамках реформы предлагается увеличить число депутатов с 550 до 600, а их минимальный возраст снизить с 25 до 18 лет.

За принятие документа выступили 339 депутатов, против – 142 члена парламента. Далее законопроект должен подписать президент, после чего предложение будет вынесено на референдум.

«Турецкий народ будет принимать окончательное решение», – сказал премьер-министр Банила Йылдырым после голосования.

Согласно турецкому законодательству, те инициативы, которые получают поддержку менее 367 депутатов, должны выноситься на референдум.

По прогнозам агентства, референдум может состояться в апреле 2017 года.