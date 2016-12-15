07:44

На выборах секретаря генсовета партии «Единая Россия» альтернативой действующему руководителю Сергею Неверову может стать глава координационного совета «Молодой гвардии “Единой России” (МГЕР) Денис Давыдов. Об этом источники в партии рассказали РБК.

“Предварительно достигнута договоренность, что он (Давыдов) “составит конкуренцию” Неверову”, – сказал собеседник издания.

Сам Давывод сказал РБК, что к нему с подобным предложением не обращались. При этом источник допустил, что вы выборах примут участие более двух кандидатов. Список кандидатов могут дополнить “сильные главы региональных отделений партии”.

Заметка дополняется.