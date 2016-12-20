10:45

В Италии в автокатастрофе со школьным автобусом погибли 16 человек. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел на севере страны около города Верона. В автобусе были школьники из Венгрии, которые возвращались на родину после проведенных во Франции каникул.

Во время движения автобус столкнулся со столбом после чего загорелся. Как отмечается, многие пассажиры при этом вылетели из автобуса через лобовое стекло.

Помимо 16 погибших, еще 39 человек получили ранения. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.