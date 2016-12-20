12:09

Суд Сеула выдал ордер на арест министра культуры Южной Кореи Чо Юн Сун по делу о превышении должностных полномочий и даче ложных показаний. Об этом сообщает Yonhap.

По данным правоохранительных органов, министр участвовала в составлении «черного списка» деятелей культуры, которые нелояльно высказывались о действующем правительстве. Попавших в список не допускали к получению государственного финансирования.

Помимо этого, суд выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента Ким Ки Чуна.

Президент страны Пак Кын Хе уже несколько месяцев также является фигурантом дела о коррупции. Ее подозревают в том, что она допустила к принятию государственных решений свою подругу Чхве Сун Силь. Чхве, в свою очередь, пользовалась этим в своих корыстных целях, требуя от крупных компаний направлять пожертвования в аффилированные с ней фонды.

Парламент Южной Кореи в декабре вынес решение об импичменте президента. Сейчас Пак Кын Хе официально считается отстраненной от должности, окончательное решение должен принять Верховный суд страны.