12:30

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться через несколько месяцев. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью «Би-би-си». Цитаты из интервью, которое выйдет в эфир вечером 21 января, приводит ТАСС.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», – сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что наверняка Трамп будет «прежде всего, обеспокоен американскими проблемами» и вряд ли в ближайшее время сможет уделить внимание международной повестке.

Песков также отметил, что Владимир Путин в ближайшее время позвонит Трампу, чтобы поздравить его с вступлением в должность. В ходе этого разговора, заявил пресс-секретарь, вероятно, президенты «обменяются взглядами на возможность встречи».

Издание The Suddnay Times 15 января писало, что Трамп и Путин в самое ближайшее время встретятся в Рейкьявике и что эта зарубежная поездка станет первой для Трампа в качестве президента. Эту информацию позже опровергли в Москве, Вашингтоне и Рейкьявике.

Сам Трамп в начале января заявлял о готовности встретиться с Путиным после инаугурации. Конкретных сроков встречи он не называл.