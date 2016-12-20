13:31

Художник Петр Павленский назвал фальшивкой видеозапись, на которой он со своими друзьями якобы избивает актера «Театра.doc» Василия Березина. Об этом он заявил телеканалу «Дождь».

«Я думаю, это ситуация или как-то стилизованная, или взятая с каких-то еще камер», – сказал художник.

При этом Павленский, как и ранее, не стал отрицать сам факт драки между ним и Березиным. Инцидент, по его словам, происходил в здании «Театра.doc», и в нем участвовали только он и Березин.

Полиция 17 января возбудила уголовное дело по статье о побоях по факту избиения Березина, попавшего на видеозапись. Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Сам Павленский сейчас находится за границей. Он принял решение покинуть Россию в декабре, после того как узнал, что в отношении него и его сорадницы Оксаны Шалыгиной проводится проверка по заявлению актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной о попытке сексуального насилия.