14:56

Президент США Дональд Трамп перенес в Овальный кабинет бюст премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает CNN.

Новый глава государства произвел перестановки в Овальном кабинете сразу же после вступления в должность. Бюст Черчилля был установлен на том месте, где при Бараке Обаме стояла статуя Мартина Лютера Кинга. Она осталась в кабинете, однако была передвинута в другое место.

Черчилля из Овального кабинета, где он находился несколько лет, распорядился вынести Обама. В 2012 году он отмечал, что как первый президент-афроамериканец он считал себя обязанным держать бюст Мартина Лютера Кинга в своем кабинете как напоминание «о той тяжелой работе, которую проделало множество людей», позволившей ему занять президентское кресло.

CNN отмечает, что Трамп произвел и другие перестановки в Овальном кабинете, в частности, там были повешены золотого цвета шторы, постелен новый светлый ковер и поставлены обитые парчой диваны.

Как подчеркивает телеканал, смена элементов в декорации Овального кабинета традиционно проводится каждым новым американским президентом.

Трамп официально стал 45-м президентом США 20 января.