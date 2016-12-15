15:43

Минтранс РФ направил в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, [мы считаем возможным возобновить рейсы в Каир]. По чартерам еще нет. Группа [российских специалистов] только приехала [из туристических центров Египта], она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют», – заявил министр транспорта Максим Соколов.

Он выразил уверенность, что открытие рейсов между Москвой и Каиром – «вопрос ближайшего, недалекого будущего».

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено из соображений безопасности в ноябре 2015 года после авиакатастрофы А321 над Синаем.

В результате крушения самолета погибли 224 человека. Как стало известно позже, самолет был взорван самодельной бомбой, которую в аэропорту Шарм-эль-Шейха на борт пронесли террористы.