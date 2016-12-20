17:36

Министр культуры Владимир Мединский пообещал лично защищать свою позицию на заседании диссовета в МГУ, где будет рассматриваться его диссертация. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», – сказал Мединский.

Министр также отметил, что пока диссертация официально еще не поступила в МГУ.

На диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», защищенную в РГСУ в 2011 году, пожаловались эксперты «Диссернета». По их мнению, работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна».

Предложение лишить чиновника ученой степени поддержали академики РАН. В заявлении ученых поясняется, что это нужно для «защиты науки и научного мировоззрения от псевдонауки». Они выразили возмущение тем, что Мединский оценивает исторические работы с точки зрения их полезности интересам России.

Сам Мединский ранее заявлял, что целью диссертации он видит популяризацию истории и собственного взгляда на исторические события. По мнению Мединского, обвинения в его сторону из-за диссертации – это «донос в лучших традициях лысенковщины».

В МГУ обещали изучить диссертацию до 1 марта. Глава Минобрнауки Ольга Васильева называла предстоящую проверку диссертации Мединского «ярким» событием.