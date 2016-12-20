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В «Женских маршах» против президента США Дональда Трампа приняли участие более 2,5 миллиона человек в разных странах. Об этом сообщают организаторы движения Woman's march.

По данным организации, по всему миру было запланировано более 670 протестных акций. Одно из самых многочисленных шествий проходит в Вашингтоне. В столице США собрались до полумиллиона человек.

В 11:00 по местному времени 275 тысяч человек воспользовались метро Вашингтона, сообщает AP. При этом в день инаугурации Трампа загрузка подземного транспорта составила 193 тысячи пассажиров.

Массовые акции также проходят в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и других городах США.

https://twitter.com/CNN/status/822877751707398146

В Лондоне изначально для участия в шествии зарегистрировались 15 тысяч человек, однако впоследствии к зданию американского посольства вышли более 100 тысяч протестующих.

Аналогичные акции проводятся по всему миру: в Барселоне, Париже, Дублине, Брюсселе, Милане, Сиднее, Хельсинки, Стокгольме и других городах.

20 января состоялась инаугурация Трампа, после чего он стал 45-м президентом в истории США.