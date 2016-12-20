00:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает действия ЦРУ. Об этом он сообщил на встрече с представителями спецслужб, передает CNN.

Посещение штаб-квартиры ЦРУ стало первым официальным визитом Трампа в государственное учреждение в качестве главы государства.

«Я с вами на 1000%», – сказал он.

Президент поблагодарил представителей разведывательного сообщества за проделанную работу. Он заявил, что «никто не относится к ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп». Глава государства также отверг мнение, что у него была «вражда» с ЦРУ.

Вы получите столько поддержки, что будете говорить: «Пожалуйста, не надо так много поддержки», – пообещал Трамп.

Ранее действующий директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в том, что его публичные заявления «не отвечают национальным интересам». Бреннан также высказал недовольство реакцией будущего главы государства на доклад американских спецслужб о «вмешательстве» российских хакеров в процесс выборов президента США.

Трамп усомнился в правильности выводов, изложенных в докладе о кибератаках. Кроме того он сравнил появление информации о имеющемся у России компромате на него с методами нацистской Германии.

Дональд Трамп собирается реформировать Нацразведку США и ЦРУ, писала ранее Wall Street Journal. В его команде считают, что разведывательное сообщество становится «совершенно политизированным».