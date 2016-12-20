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Бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул территорию страны, сообщает агентство AFP.

Reuters со ссылкой на очевидцев подтвердило, что Джамме прибыл в аэропорт Банжул. По данным агентства, он направляется в Экваториальную Гвинею.

Ранее он согласился уйти со своего поста и уехать из страны под давлением со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

ЭКОВАС сообщило о прекращении операции в Гамбии. Однако часть войск останется на территории страны «для обеспечения безопасности».

Яйя Джамме пришел к власти в результате военного переворота. Он управлял страной более 20 лет. Проиграв выборы в декабре 2016 года, он отказался признать поражение, оспорил итоги голосования в суде и потребовал новых выборов.

Войска Сенегала, Нигерии, Ганы, Того и Мали пригрозили лидеру Гамбии вторжением, если тот не передаст власть победившему на президентских выборах Адаме Барроу 19 января. Джамме отказался покинуть свой пост, после чего армия Сенегала пересекла границу.