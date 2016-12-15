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Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за искаженное освещение церемонии инаугурации, передает AFP.

Трамп заявил, что во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек.

«Они (СМИ) показывали практически пустое поле. И говорили, что Трамп не привлек внимание», – сказал он.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер также выступил с критикой в адрес СМИ. Он назвал попытки занизить аудиторию выступления Трампа «постыдными и лживыми».

«Это была самая большая аудитория, наблюдавшая за инаугурацией, когда -либо, как по присутствующим лично, так и по всему миру», – заявил Спайсер.

Количество присутствовавших на мероприятии пресс-секретарь не назвал.

По данным Nielsen, церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели около 31 миллиона телезрителей. Мероприятие стало пятым по количеству аудитории. За первой инугурацией Барака Обамы в 2009 году следили 38 миллионов человек.