07:59

Фестиваль независимого кино Sundance подвергся хакерской атаке, целью которой была система продажи билетов. Об сообщается в твиттере кинофестиваля.

Спустя час после первого сообщения Sundance объявил, что система онлайн-продаж снова работает. Позднее удалось восстановить работу кассы в городе Парк-Сити, штат Юта, где проходит фестиваль.

Как сказали Mashable организаторы фестиваля, в результате атаки были закрыты все кассы по продаже билетов.

«Никакой дополнительной информации об атаках пока нет. Все показы состоятся, как и были запланированы», – пояснили изданию организаторы.

Mashable отмечает, что также нет данных, кто мог стоять за хакерской атакой на фестиваль, а также был ли именно Sundance целью взлома.

Заметка дополняется.