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Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в Астане за закрытыми дверями, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Казахстана.

Встреча с участием сирийской оппозиции начнется 23 января в 13:00 и, по предварительным данным, закончится 24 января в это же время.

Как передает «Интерфакс», в Астану прибыли делегации сирийской оппозиции. Это подтвердил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Ранее в Казахстан прибыли представители России, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает РЕН ТВ. США на переговорах будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, добавляет «Интерфакс».

Участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирии, передает ТАСС.

Провести переговоры о Сирии в Астане предложили Турция и Россия. Москва и Анкара согласовали план перемирия в Сирии 28 декабря.

Детали плана не сообщались, Reuters узнало, что Турция и Россия договорились разделить Сирию на зоны влияния. Предлагается также оставить сирийского президента Башара Асада у власти до следующих выборов в республике.

Также в конце декабря было достигнуто соглашение о перемирии в Сирии, оно начало действовать 30 декабря. Сообщалось, что режим прекращения огня был нарушен спустя несколько часов.

Как сообщило в начале января Reuters, не меньше десяти сирийских оппозиционных группировок объявили о прекращении подготовки к переговорам в Астане из-за несоблюдения перемирия.